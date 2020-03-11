陽明山保變住六之六 重啟環評與否未定案

台北市環保局今天討論是否重啟「陽明山保變住六之六」環評，多名環評委員認為，開發單位尚未送環境差異影響分析報告，無從依據是否重啟，待提送環差報告後再決定。

環保局上午召開環境影響評估審查委員會第192次會議，會中依監察院去年10月25日調查意見，討論陽明山保變住六之六案是否應重新辦理環境影響評估。

綠色消費者基金會秘書長方儉、草山生態文史聯盟理事長文海珍及時代力量立委陳椒華要求立即廢止環評。

多名環評委員認為，開發單位尚未送環境差異影響分析報告，無法認定是否符合環境影響評估法施行細則第38條各款情形，將請開發單位提送環差報告進環評會審查，屆時再決議是否重啟環評。

方儉會前受訪時表示，全案弊端重生，開發單位多有違法事證，監察院多次糾正，最高行政法院更於103年時判決市府敗訴，台北市長柯文哲上任後，再度涉違法核准接通污水管線，免設污水處理廠，「像是把已被法院判死的六之六，安裝上葉克膜，讓六之六後面的財團，藉機活摘器官來套利、獲利」。

他認為，少子化導致人口減少，台北市預計作為學校、市場與社教用地已無開發計畫，台北市不需要再將保護區劃成住宅區，而是應把住宅區回復為保護區。

文海珍說，保變住六之六案有5大違法事實，包括超挖土石方、違法核准污水下水道接管、聯外排水污染自來水水源、陡坡建築違反山坡地開發建築要點、聯外交通將造成嚴重堵車。

重劃會代表郭文生則強調，重劃會的每名成員都是地主，目前約有400多位，辦理保變住六之六案至今都按照法令進行；地主之一的徐福生說，全案皆於法有據，過程中雖有疏失被裁罰，都虛心接受，並依照市府要求改進。

徐福生說，盼環評委員本著解決態度告訴重劃會該怎麼做，否則全案已快20年，又會再一個20年，所有人還要在會議桌上討論相關問題，令人不樂見。

全案在民國85年有條件通過環評，環說書原先通過25萬立方公尺土石方量，挖填量卻達到58萬6000立方公尺，重劃會遞交「變更內容對照表」進環評會，民間團體認為應重辦環評或進行差異分析，提出告訴。

民國103年，最高行政法院判決應撤銷環評會對土石方量變更內容對照表的結論；同年台北市環保局舉行第136次環評，決議重劃會應提環境影響差異分析報告，重劃會於106年提出。

不過，因重劃會提送的水保計畫涉及土石方量變更，環保局於107年要求重劃會釐清後再提送。

去年10月，監察院北市府陽明正住六之六調查意見，環保局於同年12月函覆將提報環評會討論。

而重劃會所送污水管線設計書圖，衛工處於今年1月審查通過；污水管線水保計畫正由大地處審查中。