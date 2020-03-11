快訊

遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際

26小時沒闔眼！包機檢疫如值大夜 陳時中鐵人行程公開

張益贍疑蹺班幽會 北市文基會：調查處理

中央社 / 台北11日電

媒體報導，台北市文基會副執行長張益贍「蹺班」與民眾黨團助理蔡宜芳幽會。文基會聲明指出，將展開調查，若張未請假而缺勤，將以曠職扣薪議處，並視情節輕重記過。

台北市副發言人戴于文則表示，此事屬於私人領域問題，相信張益贍有能力妥善處理。

周刊王報導，張益贍與蔡宜芳多次私下幽會，並被目擊在車上激吻並進出汽車旅館，張益贍月領文化基金會14萬薪水，卻利用上班時間「蹺班」約會；另外，張益贍已婚有小孩，傳出婚外情後引發外界關注。

對此，文基會發布聲明指出，將立即展開調查，若屬實將依規定議處。

文基會表示，人事規則訂有相關請假手續，若張益贍沒請假卻無故缺勤，將以曠職扣薪議處，並會視情節輕重給予記過處分。

文基會也指出，全會薪資核定最高為10萬7000元，媒體報導張益贍月薪為14萬元不符事實。

蔡宜芳 北市 薪水

延伸閱讀

女兒與「保姆」張益贍被爆上摩鐵 父：蔡宜芳不可能主動

民眾黨爆不倫戀 蔡壁如：選舉保姆制，沒想到保姆太盡責

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

相關新聞

第二批武漢包機安置地點 烏來檢疫所被排除在外

首批武漢包機返台的247名台商，其中有28名被安置在烏來檢疫所，昨分別在深夜及今早清晨先後抵台第二批包機台商人數多達36...

蕭薔代言台中大安濱海樂園 打造豪華露營區6月試營運

台中市政府觀光旅遊局今舉辦「大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案簽約」久違的藝人蕭薔出席代言，預計今年6月試營運大安...

台南防疫「超前部署」公布遺體處理流程超嚇人

新冠肺炎各縣市爭相超前部署，台南市今天公布新冠肺炎死亡大體處理流程，並大陣仗召開記者會展示屍袋。

台北市動物園傳喜訊 東非劍羚寶寶將滿月

台北市立動物園非洲動物區傳出喜訊，被列為珍貴稀有保育類野生動物的東非劍羚，今年再添一位新成員，即將滿3歲的羚羊媽媽「梅愛...

校園開放民眾運動 侯友宜：上課前要再消毒

全球的新冠肺炎疫情升溫，武漢專機今凌晨也順利返台，國內防疫不能鬆懈，新北市長侯友宜今在市政會議表示，學校仍屬開放空間，會...

不當黨產將脫產？國發院土地爭議未解 北市府仍發建照？

國民黨2005年將木柵國家發展研究院土地售給元利建設興建豪宅一案（即國發院土地案），正由不當黨產處理委員會及台灣台北地方檢察署偵查。黨產會認為國發院土地案涉及黨產追徵，建議停止該案之都市設計審議，監察院也提出糾正建議停審，但台北市政府卻屢次忽略黨產會意見，都發局更於2月20日通過審議，核發開發許可給元利建設，引發網路熱烈討論。

北市魚市中繼拍賣場啟用 攤商喊不便

因應第一果菜及魚市改建工程，萬大魚類批發市場拍賣場前天搬遷到堤外華中橋下，中繼拍賣場昨啟用。但原與拍賣場緊鄰的攤商理貨場，如今相距400公尺，還要過馬路、水門，讓攤商感到不便；台北漁產運銷公司總經理陳志芳表示，交通動線等引導都有加派人力支援，會盡快協助業者熟悉新場地。

紅火蟻入侵舊兒童樂園 投藥撲殺

北市兒童育樂中心（舊兒童樂園）2014年關閉後，閒置多年，直到去年6月才重新開放。但議員陳怡君近來接獲民眾陳情，該處綠地草皮上出現多處紅火蟻丘，甚至有民眾運動時不慎遭咬傷，質疑市府管理有疏失，要求盡速改進。

北市首座 觀山河濱闢自由車練習場

北市首座「自由車練習場」，確定落腳觀山河濱公園。台北市政府近期上網招標，工程經費約1800萬元，最快今年底完工，一次最多可容納約100人練習使用，正式啟用後，將開放民眾或團體免費租借使用。

免再跑基隆 汐止機車練習場啟用

新北汐止地區民眾若有考機車駕照，經常要奔波到基隆監理站練習，新北市議員張錦豪日前在議會建議後，新北交通局向台鐵協調，租借鐵路高架橋下用地，規畫為機車考照練習場，昨正式啟用成為汐止第一座機車練習場。

業者捐布料 新北學生製1萬口罩套

新北市長侯友宜昨天召開因應新冠肺炎疫情第23次應變會議時指出，各局處因應防疫提出很多政策都很好，如社會局對於因疫情導致收入減少、失業的190個家戶的相關救助、動物之家收容確診個案飼養的犬貓等，「中央還沒有做，我們已經做在前面」，此外，新北打算利用郊區獨棟、沒有房客的舊旅館，規劃成暫時居住所，做為防疫旅館。

新店安和路積淹水 這回是捷運施工釀災

因鋒面通過及東北季風增強，新北各地從前晚起陸續降下大雨，新店區安和路二段昨天上班時段積水約30公分，區公所和警方緊急封鎖一半車道；新店區長林煌源表示，安和路二段的積淹水問題近年已改善，昨天是因捷運施工人員不慎將泥土掩住排水管，才造成積淹水，新北市捷運局指出後續將依合約檢討施工廠商及監造責任。

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。