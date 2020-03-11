張益贍疑蹺班幽會 北市文基會：調查處理
媒體報導，台北市文基會副執行長張益贍「蹺班」與民眾黨團助理蔡宜芳幽會。文基會聲明指出，將展開調查，若張未請假而缺勤，將以曠職扣薪議處，並視情節輕重記過。
台北市副發言人戴于文則表示，此事屬於私人領域問題，相信張益贍有能力妥善處理。
周刊王報導，張益贍與蔡宜芳多次私下幽會，並被目擊在車上激吻並進出汽車旅館，張益贍月領文化基金會14萬薪水，卻利用上班時間「蹺班」約會；另外，張益贍已婚有小孩，傳出婚外情後引發外界關注。
對此，文基會發布聲明指出，將立即展開調查，若屬實將依規定議處。
文基會表示，人事規則訂有相關請假手續，若張益贍沒請假卻無故缺勤，將以曠職扣薪議處，並會視情節輕重給予記過處分。
文基會也指出，全會薪資核定最高為10萬7000元，媒體報導張益贍月薪為14萬元不符事實。
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