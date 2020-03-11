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陽明山住六之六重辦環評？委員會：先看環差報告再決定

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市環保局環評委員會今天討論陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，是否重辦環評。記者翁浩然／攝影
北市環保局環評委員會今天討論陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，是否重辦環評。記者翁浩然／攝影

遭監察院糾正多次的陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，自85年通過環評至今持續遭住戶、環保團體反對，質疑開方單位重劃會陸續變更挖填土方、汙水處理方式，影響居民安全與交通，且不符原環評承諾；北市環保局今天召開環評委員會，盼藉此蒐集開發單位、環團正反意見，決定否應重新辦理環評，但委員會認為還沒看到環境影響差異報告，難以決議，後續審查環差報告再決議是否重辦環評。

陽明山住六之六已完成地目變更，開發單位的重劃會本在環評書承諾挖填土石方量為25萬方，後續卻因工程需求於88年到96年陸續變更為48萬方、58萬方；重劃會最初也承諾在基地設置汙水處理廠，後又因坡度過陡無法施作，107年再向市府申請改接公共汙水管線，卻因未完成土石方量變更就施作汙水管線增加土方量，在108年遭環保局開罰30萬元。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，住六之六包含超挖土石方、疑有違法施作汙水下水道、開發恐造成土石流危險、重劃區內有多筆土地坡度達30度以上不能當住宅區、開發增加居住人口將衝擊容量有限的仰德大道等問題都沒具體解決方案。

綠色消費者基金會祕書長方儉指出，住六之六是過去市府因應市區住宅不足的造社區計畫，如今多年已不適用，加上恐危害水土保持，公民團體一致主張應立即廢止原環評；環評會不該討論是否重辦環評或者繼續做環差分析，否則他不排除一併告發委員為違法開發行為開創有利條件的行為。

時代力量立委陳椒華也到場表達希望環評委員別讓違法變成合法，北市議員黃郁芬也認為市府未盡監督責任放任開發單位擅自施作汙水下水道管線、偷挖九條八公尺寬道路，市府應要求開發單位恢復原狀，若開發單位不改善應考慮廢止原先許可。

重劃會地主之一的睦豐建設公司則表示，開發案都是依法有據才去做，過程中或許有疏失，但重劃單位虛心接受政府指導改進，希望環評會委員能討論出協助他們解決問題的明確方向，告訴重劃會該怎麼做。

另有重劃會代表則提到，重劃會400多名地主都依法進行，落實都市計畫是重劃會的權責義務；先前施作汙水下水道管線也是最初環評通過的規畫內容，只是程序有些疏失。

包含李育明、王根樹、張添晉等多數環評委員則都認為，這次環評會，開發單位並沒有提出環境影響差異報告等足以供委員參考評估的資料，應等資料到齊，才能討論決議是否依法重辦環評。

環評會主席李培芬最後宣布決議，因開發單位沒提送變更文件，委員會無法認定有無符合環評施行細則規定，是否應重辦環評；開發單位應先提送環境影響差異分析報告審查，委員會將視報告內容決定是否重辦環評。

北市環保局環評委員會今天討論陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，是否重辦環評，草山生態文史聯盟理事長文海珍也到場對開發單位提出質疑。記者翁浩然／攝影
北市環保局環評委員會今天討論陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，是否重辦環評，草山生態文史聯盟理事長文海珍也到場對開發單位提出質疑。記者翁浩然／攝影
北市環保局環評委員會今天討論陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，是否重辦環評，綠色消費者基金會祕書長方儉也到場發言表達反對。記者翁浩然／攝影
北市環保局環評委員會今天討論陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，是否重辦環評，綠色消費者基金會祕書長方儉也到場發言表達反對。記者翁浩然／攝影

環評 北市 陽明山

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