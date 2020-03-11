檢疫師生全數出關 中山大學送蘋果祝福

送你蘋果，祝你平安！國立中山大學入住檢疫宿舍與觀察宿舍的69名師生今天全數檢疫期滿「出關」。校內教職員募集愛心，發起小額捐款行動，集資購買3千顆蘋果，即日起憑使用過的體溫量測貼紙，便可兌換一顆象徵平安的蘋果，全校師生齊心抗疫，讓校園更添溫馨氣息。

中山大學今天在校內行政大樓體溫量測站旁設置「平安祈福愛心樹」，提供全校師生黏貼使用過的體溫量測貼紙，除代表齊力集點祈福，也可領取一顆蘋果，彼此祝福，鼓勵多食用健康蔬果增加免疫力，療癒身心。

中山大學防疫小組表示，自新冠肺炎爆發至今，疫情蔓延逾百個國家，全球確診人數已破11萬例。學校從1月26日開始整備第一階段的防疫規畫、安排檢疫與觀察宿舍；第二階段則將防疫全面升級，實施校園量測體溫措施。目前全校共設35站，每日約有1萬人進行體溫量測。

如體溫正常者，即發給學校製作的專屬貼紙以利識別，限當日有效；如有體溫異常或發燒者，則由學務處衛保組進行複檢、通報等後續流程。中山大學也率先為接機、衛保、送餐的第一線學校防疫人員全部加保，包括意外傷害及突發傷病住院醫療產物保險。