北捷試辦語音售票機 開口說話也可買票
民眾自即日起，只要「說」出捷運車站中文站名或英文代碼，就可購買捷運單程車票。台北捷運公司今天宣布，捷運中山站啟用「語音售票機」，預計試辦6個月。
北捷宣布，即日起在中山站4號出口啟用「語音售票機」，民眾觸控螢幕上「開始購票」字樣後，系統將自動轉入語音購票功能，中英文都通。
北捷說明，假設民眾要買票到西門站，對著語音售票機說出「西門（站）」後，再依步驟說出購買張數及確認，最後投入金額後就完成購票；同理，民眾對著機器說出西門站的英文代碼BL11，再說需要幾張票以及確認後，就可購入。
例如中山站與松山站、新埔站與幸福站因發音類似，北捷對此加強調校，力求提高語音系統辨識度，目前準確率可達7成以上，試辦期間，將彙整旅客使用意見，作為後續辦理參考。
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