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校園開放民眾運動 侯友宜：上課前要再消毒

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今在市政會議表示，學校仍屬開放空間，會讓民眾進入運動，但相關觸摸過的地方，一定要在上課之前消毒完畢，絕不可以馬乎。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今在市政會議表示，學校仍屬開放空間，會讓民眾進入運動，但相關觸摸過的地方，一定要在上課之前消毒完畢，絕不可以馬乎。記者王敏旭／攝影

全球的新冠肺炎疫情升溫，武漢專機今凌晨也順利返台，國內防疫不能鬆懈，新北市長侯友宜今在市政會議表示，學校仍屬開放空間，會讓民眾進入運動，但相關觸摸過的地方，一定要在上課之前消毒完畢，絕不可以馬虎。

侯友宜說，校園目前沒有完全不禁止別人進來，有人進來遊戲、運動，觸摸到的地方一定要去消毒，上課之前要消毒完畢，避免學生感染接觸，校園沒有封閉前，保護孩子要有這樣彈性處理。

侯友宜也說，這2天疫情比較穩定，武漢台商回到台灣，有些又要居家檢疫這部分，一定要配合中央政府全力做好，新北市居家檢疫不可以出現趴趴走狀況，一定要嚴格管理，才能夠阻止傳播。

侯友宜指出，全球疫情沒有舒緩狀況，提醒大家沒有必要不要出國，必要與否，由各局處首長嚴格把關；另外2桌、3桌、5桌的聚餐，非必要性的也可以暫緩；大型活動目前都取消，小型活動要採取防疫措施管理，做好才可以辦。

不過不少活動會議因疫情而取消，侯友宜說，該做的事也絕對不停止，就像區政會議、里長座談會他也沒有停止，這些都在大場域且座位隔開，就會一樣照辦，市政工作絕對不能停歇。

侯友宜也說，義大利多半都是慢性病長輩，感染新冠肺炎死亡率就會增高，新北的安養、養護、護理之家需要社會、衛生局不斷去要求並落實衛教觀念，公共領域消毒也很著要，大家也需要勤洗手。

侯友宜 疫情

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