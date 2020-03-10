侯友宜視察大陳社區單元2進度 盼成示範加速都更

「永和大陳社區單元2都更案」將在今年6月完工，新北市長侯友宜今前往視察工地現場狀況，新北市城鄉局表示，都更後不僅改善過去巷弄狹小的消防安全問題，也大幅改善提升當地生活品質及居住環境。

城鄉局長黃一平表示，大陳社區單元2更新後將興建3棟28、29層樓的住宅大樓，有15戶店鋪及687戶住宅單元，並規劃地下6層停車空間，設有724個停車位。此外，大陳社區單元2規劃留設大面積的綠地開放空間，也有提供市民活動中心、公共托育及托老中心等公益設施。

黃一平表示，市府也會依循大陳單元2成功的經驗，再融入創新及簡政的作為來推動其他單元的更新，預計今年下半年度單元5、6、7也將進行招商。

侯友宜表示，公辦都更是由市府帶頭的都市更新，具有示範性、公益性，而大陳社區鄰近新店溪河堤，又有永和綠寶石綠地、永和仁愛公園等，未來還有捷運萬大線行經，區位相當不錯，像今日的大陳單元2更新後，當地的生活機能及居住環境都有顯著的提升，也會進一步活絡地方的發展。

開晟建設公司表示，該都更案面積約3000坪，面積是一般的都更案5至6倍，地主也非常多，在整合意見的過程中投入相當多的人力，但因為是公辦都更，市府提供的資訊公開且透明化，地主相較也比較信任。