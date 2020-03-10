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搭乘淡海輕軌 即日起增設熱顯像儀量體溫
新北淡海輕軌因應新冠肺炎疫情，即日起將在旅客主要出入口V01紅樹林站，增設熱顯像儀量測體溫，並配合額溫槍，替搭乘的民眾進行體溫監控。
新北捷運公司表示，檢測人員會戴口罩、手套執行勤務，若民眾經過熱顯像儀顯示體溫超過37.5度，會再透過額溫槍確認體溫，若額溫達37度未滿37.5度，民眾就需要配戴口罩搭輕軌，若額溫超過達37.5度，將主動關懷並協助就醫。
新北捷運公司也說，各列車每日出車前都會完成消毒，清潔人員針對車站常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等及車廂內，每4小時即消毒1次，紅樹林站也設置防疫小站，提供消毒酒精和額溫槍供民眾使用。
新北捷運公司呼籲，需要居家隔離或檢疫的民眾，請勿外出及搭乘大眾運輸工具，若發現會通報相關單位，至於自主健康管理的民眾，則盡量避免外出，做好防疫措施。
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