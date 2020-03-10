金山銀髮活動不間斷 共餐改便當守護長輩

新冠肺炎疫情影響，金山區多處的銀髮共餐活動面臨暫時停辦的抉擇，不過在六三社區發展協會長輩們依舊希望能夠定期到據點中從事喜愛的活動、運動、唱歌，今(10)日是定期聚會日，特別針對據點進行消毒與開窗保持通風，更將一起吃飯的共餐更改成發便當，避免長輩同桌共餐食受到飛沫傳染的威脅。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，受到疫情影響，協會還是會擔心老寶貝們出門聚會可能會有風險，不過長輩們都還是希望能夠照常定期的來據點運動、唱歌，因此也決定活動不間斷，不過方式要有所改變，在防疫做好的前提，讓老人家受到保護的活動。

可以見到一樣的長輩聚會，窗戶是敞開保持通風，進出有體溫量測管理，還有長輩與長輩間的座位也特別調整距離，而原本圓桌吃飯的共餐，換成一人一個便當餐盒，避免在疫情期間，同桌共餐食飛沫傳染的機會，要讓銀髮活動順利舉行不間斷。