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蘆州柳堤公園再進化 共融性遊具受歡迎
新北市蘆洲區柳堤公園不但風景優美，也是蘆洲區的防災公園，去年10月蘆洲區公所配合廣場地坪改善工程，除了將整座廣場變成會呼吸的透保水儲水槽，也將原本的高台階梯，變成一座寬滑道磨石子溜滑梯及一組立體攀爬籠，別具特色的共融性遊具，成為大人小孩休閒同樂的好地方。
蘆洲區公所經建課長郭勁緯表示，為打造不分年齡的全齡化休憩環境，工程斥資新臺幣680萬元改善廣場地坪、增設寬滑道磨石子溜滑梯、編織攀爬籠、貯水槽、無障礙坡道，不僅提升公園豐富度及共融性，還能有效利用水資源並解決地坪積水，回收雨水可做為公園澆灌及公廁內用水，打造抗災防洪的海綿城市。
蘆洲區正義里里長林志修指出，柳堤公園本來是一個防災公園，原本就很空曠，現在增設這座溜滑梯，假日遊玩的人很多，家長都很高興，有畫龍點睛的效果。
重新啟用的柳堤公園，成為新北市第19個特色共融性公園，蘆洲區公所歡迎民眾攜家帶眷前來體驗，享受親子歡樂時光。
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