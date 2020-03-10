路窄人車爭道 汐止水源路一段盼改單行道
汐止水源路一段道路比較窄，不但難以會車，就連行人走在路上都必須與車爭道，相當危險，尤其附近有學校、有夜市，人車真的不少，地方就建議能夠改為單行道，今(10)日市議員周雅玲服務處會勘，將反應市府交通局評估。
民眾說，水源路一段這裡，有些地方不足八米，其實這裡長期人車爭道，因為，目前汽機車雙向通行，再加上行人在走，相對危險，那是希望在市府交通局允許的情況下，是不是單向道，因為這裡鄰近觀光夜市跟運動公園，人是蠻多的，如果改為單行道的話，車流也能得到疏解，上下班時間也不會造成路口的壅擠。
大同里長黃翠華指出，路不足八米，但他是通往高速公路很重要的一條馬路，不管是上高速公路或下高速公路，車速都相當的快，旁邊有汐止國中還有行人，所以，建議是不是把水源路一段改為單向通車，從高速公路往運動中心方向走，然後，單邊畫設人行道，讓汐止國中、汐止國小的學生們，有人行道可以走，安全上放學。
市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，因為，路不寬，雙向通行的車，還有附近汐止國中汐止國小上放學走這裡，有安全上疑慮，有民眾陳情，建議改為從大同路往運動中心的單行道，汽車單向通行，機車則維持雙向，接下來也將反應市府交通局評估，並且也了解地方意見看法，再做進一步的決定。
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