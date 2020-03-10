提升避難收容能力 雙溪志工培訓生動有趣

防汛期即將到來，雙溪公所進行避難收容志工培訓，於今(10)日早上在雙溪國小體育館及牡丹中正市民活動中心做演練，規劃出醫療區、炊食區、休閒活動區，甚至宗教安心諮詢區等，志工們搭配拼圖、丟骰子搶答，讓培訓課程生動且歡樂。

雙溪區這次為提升區內避難收容能力，開辦志工培訓演練，邀請社福團體、社區志工們前來學習，同時也藉演練，了解防災時能如何服務鄉親進行避難。

平林里長黃添松表示，雙溪各里有不少人才，有人會修理，有人懂得開挖土機，只要找到相對應的人才做演練，便能分工合作應變萬一，這次公所不僅用有獎徵答介紹避難常識，還以遊戲互動加深了志工們的記憶，以避難包物品的辨認來說，志工們丟骰子搶答與排拼圖下，相當生動有趣。

公所社會人文課長林月霞表示，這次希望讓每個志工在活動中，了解避難收容中報到、登記識別證、性別編管、物資救濟、安置休息、遣離返家的流程，包括醫療區、特別照護區，今年還增加了口譯櫃檯，並且邀請慈濟前來演示安心諮詢，期望透過培訓讓演練落實，也希望特殊專長的志工們願意供獻己力，幫助鄉親們得到更好的收容與安撫，化解災難時的寂寞與無力。