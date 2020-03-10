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熟能生巧！汐止首座機車考照練習場啟用

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區第一座機車考照練習場正式啟用，位在高架鐵路橋下，晴天、雨天都能練習。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區第一座機車考照練習場正式啟用，位在高架鐵路橋下，晴天、雨天都能練習。 圖／觀天下有線電視提供

現在機車考照難度變高，所以，多練習很重要，今(10)日汐止區第一座機車考照練習場正式啟用，位在高架鐵路橋下，晴天、雨天都能練習，啟用第一天，市議員張錦豪、里長陶威中都騎著機車來體驗，先騎個幾圈熱身後，直接挑戰高難度，但還是能一次過關。

市議員張錦豪表示，我們汐止終於在3/10啟用機車考照練習場，地點就位於大同路二段、鄉長路口，因為就在鐵路橋下，所以，從白天到晚上，也就是早上九點到晚上九點，都可以來這邊做練習，很多年輕朋友或是新住民，如果有不清楚的地方，張錦豪服務團隊，每個星期六早上10點到12點，都會有人在這裡提供大家諮詢，也會準備100本機車考照手冊，免費提供借閱，讓考照的朋友不必特地買書。

橋東里長陶威中說，橋東里這一段的鐵路橋下已經閒置了至少十年，中間環境衛生也有很多的困擾，那現在終於規劃為機車考照練習場，那這是方圓數公里之內，從北是到基隆監理站，往南是到台北市的河濱公園，那中間大汐止地區這一帶需要考照的民眾，現在都可以到這邊練習，當然也要注意安全，還有不要騎改裝過排氣管或把消音器拿掉的機車來練習，會影響到鄰居的安寧。

張錦豪指出，因為現在機車考照難度越來越高，所以，必須要多加練習，像剛看到有一些長者在騎直線時，重心平衡感就不是那麼好，所以，提供這麼好的場地，希望讓民眾多練習幾次，考照更容易過關。

里長陶威中也說，有跟他們聊天時都有反應到，機車考照真的很難，有時候都要考個三、四次，尤其機車考照規則改了之後，直線加速、還有90度的轉彎，這是兩個困難點，那有這裡可以練之後，相信第一方面省時間，第二也省報名費，多練習熟能生巧，希望民眾到考照那天，可以一次就考過。

汐止區長陳健民表示，很感謝市府交通局在這裡設置練習場，還有議員、里長的極力爭取，那區民在使用這場地時，一定要遵守相關規定，那也期待，未來會再跟監理站討論是不是有可能，汐止區民不用到跑到基隆去筆試跟路考，路考可以在這裡進行，嘉惠汐止區民。

汐止 路考 監理站

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