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30公分高積水連機車都拋錨 捷運施工堵排水口現已排除
因鋒面通過及東北季風增強，從昨晚起新北各地皆有大雨情況，新店區安和路二段今早發現有積淹水情況，新店區長林煌源表示，因捷運施工人員不慎將泥土掩住排水口，才造成積淹水情況，情況已在早上8時排除。
今早6時有民眾開車經過安和路二段往三段至於中和方向時，發現該處有積淹水情況，深約達30公分高、長度約30公尺，甚至還造成騎車行經此處的民眾有拋錨狀況。
新店區公所與新店分局安和派出所接獲通報後，即刻前往處理並進行交通管制，機車須繞道而行，而大型車輛則須緩慢通行。
林煌源指出，安和路二段雖過去遇大雨有積淹水情況，但近年已改善，這次會造成積淹水情況，主因為捷運施工人員不慎將泥土掩住排水口，導致雨水無法排除。
該積淹水情況已在早上8時處理完畢，交通管制也已解除，也要求捷運局重新檢查工程沿線的排水系統，確保不再發生類似情況。
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