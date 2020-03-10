快訊

武漢第2批包機台商今晚返台 林口檢疫所待命

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩Q＆A看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30公分高積水連機車都拋錨 捷運施工堵排水口現已排除

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
有民眾今早發現新店區安和路二段發生深30公分高的積淹水，公所及警方已即刻處理完畢。圖／截自臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」
有民眾今早發現新店區安和路二段發生深30公分高的積淹水，公所及警方已即刻處理完畢。圖／截自臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」

因鋒面通過及東北季風增強，從昨晚起新北各地皆有大雨情況，新店區安和路二段今早發現有積淹水情況，新店區長林煌源表示，因捷運施工人員不慎將泥土掩住排水口，才造成積淹水情況，情況已在早上8時排除。

今早6時有民眾開車經過安和路二段往三段至於中和方向時，發現該處有積淹水情況，深約達30公分高、長度約30公尺，甚至還造成騎車行經此處的民眾有拋錨狀況。

新店區公所與新店分局安和派出所接獲通報後，即刻前往處理並進行交通管制，機車須繞道而行，而大型車輛則須緩慢通行。

林煌源指出，安和路二段雖過去遇大雨有積淹水情況，但近年已改善，這次會造成積淹水情況，主因為捷運施工人員不慎將泥土掩住排水口，導致雨水無法排除。

該積淹水情況已在早上8時處理完畢，交通管制也已解除，也要求捷運局重新檢查工程沿線的排水系統，確保不再發生類似情況。

新店區安和路二段今早發生積淹水情況。圖／截自臉書「安和所」
新店區安和路二段今早發生積淹水情況。圖／截自臉書「安和所」
新店區安和路二段今早發生積淹水情況。圖／截自臉書「安和所」
新店區安和路二段今早發生積淹水情況。圖／截自臉書「安和所」

淹水 捷運 新北

延伸閱讀

大雨要來了！苗栗以北明天會「很有感」

人民權益更重要 鄭文燦：捷運區徵公聽會3會議照常

捷運色狼生殖器碰觸女乘客 褲子沾不明液體驚恐報案

特斯拉在歐洲銷路「拋錨」

相關新聞

紡織企業捐布 新北學生製1萬口罩套給教員第一線防疫

興采實業響應防疫，捐贈700碼環保機能性布料給新北市政府，教育局特別邀請亞東技術學院技術指導，和樟樹國際實中師生共同設計...

搭乘淡海輕軌 即日起增設熱顯像儀量體溫

新北淡海輕軌因應新冠肺炎疫情，即日起將在旅客主要出入口V01紅樹林站，增設熱顯像儀量測體溫，並配合額溫槍，替搭乘的民眾進...

文化部要天外天劇場爭議資訊 文資處列決議三大原因...

台中天外天劇場，民間歷經6年爭取，仍不被登錄為歷史建築，引發爭議。文化部今天發新聞稿指出，有關天外天建築台中市政府文化資...

30公分高積水連機車都拋錨 捷運施工堵排水口現已排除

因鋒面通過及東北季風增強，從昨晚起新北各地皆有大雨情況，新店區安和路二段今早發現有積淹水情況，新店區長林煌源表示，因捷運...

防社區感染 侯友宜：已找獨棟無人住舊旅館當防疫旅館

新北市長侯友宜今早在新冠肺炎防疫會議時，透露「防疫旅館和集中檢疫所都準備好」。不過，由於新北市日前都沒有曝光防疫旅館，侯...

紅火蟻入侵舊兒童樂園 北市府緊急投藥處理

台北市立兒育中心（圓山舊兒童樂園）舊址自2014年閉幕以來，閒置多年，直到去年6月才又重新開放，不過台北市議員陳怡君近來...

內政部都委會拍板定案 塭仔圳都市計畫案今審議通過

內政部都市計畫委員會今天審議通過「塭仔圳市地重劃都市計畫案」，該案為新北近期最大的整體開發案，城鄉局表示，未來會協助住家...

新冠肺炎導致失業 新北勞工局、社會局都有補助

新冠肺炎疫情也衝擊勞工，新北勞工局指出，若有勞工因疫情遭資遣、離職，就服處提供短期就業津貼服務計畫職缺，讓民眾每月有最高...

社局急難救助 侯友宜：防疫超前中央

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第23次應變會議，侯友宜表示，各局處因應防疫提出很多政策都很好，例如社會局的新冠肺炎急難救助，幫助疫情導致收入減少、失業的190個家戶的相關救助，這「中央還沒有做，我們已經做在前面」。

清明祭祖健康也要顧 新北祭出2掃墓防疫措施

新冠肺炎疫情持續蔓延，面對清明節即將到來，新北市民政局推出多項防疫措施來因應大批掃墓祭祖人潮，除鼓勵線上祭拜外，進入公立...

汐止民眾考機車駕照不用再跑基隆 機車練習場啟用

新北汐止地區民眾若有考機車駕照，經常要奔波到基隆監理站練習，新北市議員張錦豪日前在議會建議後，新北交通局向台鐵局協調，租...

社區感染超前部署 新北17醫院周六演習

新北市長侯友宜3月2日在新冠肺炎疫情應變會議中，透露新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。據了解，該演習將在本周六上午9點半至11點舉行，地點選在央北新村北側青年社宅周邊，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。

熱門新聞

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

影／棺材本沒了！彰化市老人互助會成員告老人會長

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

21號橋重建阻斷汐止、五堵交流道捷徑 無法如期完工

影／花瀑秘境遊客車滿為患 在地人：九重葛之亂

豐原人注意！台中市豐原區國豐路三段這五天封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。