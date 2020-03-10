產官學合製口罩套 印清明上河圖成驚艷收納袋

清明上河圖歷史畫作躍上口罩套，新北樟樹國際實創中學與亞東技術學院合作，以企業捐贈的機能性布料製作口罩套及收納袋，成為令人驚艷與爭相收藏的實用品。

位於新北市的咖啡紗及布料大廠興采實業董事長陳國欽，今天捐700碼環保機能性布料給市府，此布料曾獲知名的國際發明獎，具防潑水、透氣、除臭及防菌功能。

市府教育局邀亞東技術學院技術指導，與新北市樟樹國際實創中學流行服飾科師生，共同設計可以收納的口罩套，今天下午在亞東學院展出。

教育局長張明文表示，這是產官學合作新典範，肯定樟樹實中學生結合企業與大專院校，運用技職教育課堂所學。

研發學生黃思穎說明口罩套，並示範如何將套子摺好放進收納袋，減少接觸細菌也方便攜帶與替換，兼顧美觀與收納，讓機能布料發揮最佳功能。

亞東技術學院校長黃茂全表示，為了讓收納袋更美觀與收藏價值，協助將故宮收藏的清明上河圖的兩款、及樟中設計的8款圖案轉印布料做為收納袋，更增加口罩套的實用性。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，口罩套全由學生設計，但因機能布料具有彈性，車工需要亞東協助指導技術，全部由樟樹實中學生車縫口罩套。

新北市長侯友宜今天到亞東技術學院，感謝企業及師生共同為防疫盡一份心力。他說，即使目前一星期可以購置3片口罩，仍不敷所需。透過精巧細心製作1萬個可以重複使用的口罩套，優先提供新北市高中、國中、國小第一線協助防疫的教職員或志工使用。