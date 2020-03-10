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防社區感染 侯友宜：已找獨棟無人住舊旅館當防疫旅館

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早在新冠肺炎防疫會議時，透露「防疫旅館和集中檢疫所都準備好」。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早在新冠肺炎防疫會議時，透露「防疫旅館和集中檢疫所都準備好」。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早在新冠肺炎防疫會議時，透露「防疫旅館和集中檢疫所都準備好」。不過，由於新北市日前都沒有曝光防疫旅館，侯友宜此話一出，讓人好奇是否和北市防疫旅館相同；侯友宜下午訪視學生自製口罩套時受訪表示，萬一發生社區大規模感染，在風光明媚的地方找獨棟建築，以防疫旅館方式備戰。

侯友宜說，新北市為了因應萬一社區大感染，有一些需要居家隔離或檢疫的民眾，甚至有些輕症收容，新北找一個風光明媚的好地方，以防疫旅館的方式來做好準備，他也說物資都已經進入準備，請大家安心。

侯友宜表示，防疫旅館找的地點跟市區有一段距離，是獨棟周邊無住宅緊鄰，民眾可安心，居住的環境舒服漂亮、又有好的風景，讓需要被關懷的或是有狀況的民眾，能夠得到這個身心靈健康的保護。

據了解，新北找的防疫旅館，是利用郊區獨棟的舊旅館，沒有其他房客，規畫成收費的暫時居住所，暫時收若無法自行在家，或家裡有老人家、慢性病患者的居家隔離或檢疫者，避免在家感染。

侯友宜 新冠肺炎

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