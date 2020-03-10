民眾防疫少出門 侯友宜：近郊走走、逛逛夜市無不可

新北市長侯友宜指示超前部署新冠肺炎防疫，但也呼籲民眾到近郊走走、逛逛夜市、吃吃東西也無不可，「都不出門，那也是一個問題」，用消費促進經濟發展。

侯友宜昨天在社群軟體Instagram、Facebook等，貼出到新北板橋湳雅夜市大啖小吃的影片，也關心店家消毒情形。

侯友宜今天訪視學生自製口罩套時，受訪表示，前幾天到金山去看觀光「非常蕭條」。他鼓勵民眾多出門走走，他已要求業者一定要把公共衛生做好，包括消毒、量體溫，用漂白水稀釋多次清洗，擦拭的毛巾都要用熱燙過、除菌。

侯友宜說，到新北市的近郊走走，空氣好、通風涼爽，還可以泡溫泉、住得舒服，身心健康。他也說，有機會「去逛逛夜市、吃吃東西也無不可」。侯友宜說，保護好自己的同時也可以來消費，不要都不出門，那也是一個問題。

另對今內政部通過塭仔圳都市計畫案，侯友宜說，泰山塭仔圳是新北多年來大家的努力，總算經過內政部都委會通過，代表新的里程碑，即將要進入開發的時期。面對更新的挑戰，新北市有決心、有魄力，一定好好開發泰山塭仔圳，改變地貌環境，讓機場進來的國門大道，不要再有鐵皮屋不好的景觀印象，讓新北市變成一個驕傲的都市。