紡織企業捐布 新北學生製1萬口罩套給教員第一線防疫

興采實業響應防疫，捐贈700碼環保機能性布料給新北市政府，教育局特別邀請亞東技術學院技術指導，和樟樹國際實中師生共同設計「防疫口罩套」。新北市長侯友宜今到現場訪視，教育局表示，後續將製作1萬個「防疫口罩套」，優先提供給新北市高國中小第一線協助防疫的教職員或志工。

侯友宜表示，該布料曾獲得世界三大知名國際發明獎，具備防水、透氣、除臭及防菌功能，他試戴後覺得呼吸順暢。他說，7天2片口罩，學生有時弄髒或弄丟會不夠用，學生還設計可以收納的暗袋，可將口罩套完整收納起來，避免弄髒，可提高使用次數。

參與研發的學生黃思穎說，為了延長口罩的使用期限，設計收納口罩套，除減少接觸細菌的機會且方便攜帶及替換。