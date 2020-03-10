紅火蟻入侵舊兒童樂園 北市府緊急投藥處理

台北市立兒育中心（圓山舊兒童樂園）舊址自2014年閉幕以來，閒置多年，直到去年6月才又重新開放，不過台北市議員陳怡君近來接獲民眾陳情，指該處綠地草皮上出現多處紅火蟻，甚至還有民眾運動時不慎遭紅火蟻咬傷，痛批市府是不是管理疏失，要求儘速改進。

對此，北市府公園處表示，日前會勘後，已完成誘餌施放，並設立告示牌，之後每個月動保處將觀察紅火蟻撲滅情形。

陳怡君表示，日前曾前往會勘，發現大大小小的蟻丘起碼多達6、7處，到處都可以看得到紅火蟻在爬行，密密麻麻的模樣，令人怵目驚心。

除了紅火蟻外，前「台北市立兒童育樂中心」在成為景觀公園後，也出現疑似因為疏於管理，導致流動廁所穢物流入草地，以及草地樹枝過長未修剪凌亂不堪等情況。

陳怡君表示，被紅火蟻叮咬會極強烈的灼熱和痛癢，一些體質敏感的人則會因入侵紅火蟻的毒液中的水溶性毒蛋白，而產生過敏性反應，嚴重者甚至會引發過敏性休克而造成死亡，但市府對於紅火蟻入侵的情況似乎毫無知覺，要求儘速改進，並於投藥處加強豎立警示牌及黃色三角旗警示，以防市民及遊客遭受叮咬。