內政部都委會拍板定案 塭仔圳都市計畫案今審議通過

內政部都市計畫委員會今天審議通過「塭仔圳市地重劃都市計畫案」，該案為新北近期最大的整體開發案，城鄉局表示，未來會協助住家與業者搬遷、合法設廠等配套措施。

塭仔圳市地重劃都計案位在新莊和泰山交界，總面積近400公頃，有多達7千名土地所有權人，是新北市近期最大的整體開發案，從2009年起啟動都市計畫通盤檢討作業，歷經多次都委會專案小組審議，2015年通過市都委會審議，業者大規模抗爭，導致被內政部退回，直到去年才在內政部審議通過，今年重新啟動。

侯友宜今二度出席會議，在會中列舉塭仔圳開發的必要，他表示塭仔圳是大台北的中心，也是新北國際門戶，從機場捷運線進入新北市，就可看到一大片的鐵皮工廠，影響國際觀光客對新北市的印象，且塭仔圳工廠稠密，多次發生火災等公安事件。

侯友宜表示，有關地方陳情訴求，市府都有努力協調溝通，包含合法房屋安置、工廠搬遷等問題，新北市府已提供合法房屋就地保留安置、並劃設3處產業專用區供地方產業使用，且境外也有林口工一、新店寶高智慧園區等配套方案協助，目的就是要民眾、廠商、市府三贏，希望中央能給予支持。

城鄉局表示，新泰塭仔圳市地重劃案開發總面積近398公頃，在推動過程中，針對地方既有房屋排除重劃、工廠搬遷等抗爭，一直努力跟地方自救會溝通協調，成立市府跨局處小組、邀請地方自救會列席市都委會專案小組一同參與討論，針對區內既有密集住宅，若為合法房屋，能排除重劃就排除。

城鄉局表示，至於地方產業存留方面，除有劃設面積約4公頃的產業專用區供產業設廠，而違章工廠部分也結合市府經濟發展局、地政局提供輔導搬遷與補償措施，多元協助工廠搬遷合法設廠。

城鄉局指出，重新調整的都市計畫內容從去年8月30日辦理公開展覽30天，並結合市府經濟發展局、地政局、勞工局、社會局、稅捐處等單位舉辦2處產業用地媒合會、2場產專區地主說明會及14場地方說明會，提供民眾都市規劃、重劃開發及工廠搬遷、勞工就業補助等相關資訊。