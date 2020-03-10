尊重圓山遺址景觀 北市府決議黃信介廣場先掛牌

台北市長柯文哲承諾去年啟用黃信介廣場卻未完成，並指是文化部文資審查未過導致。今天的市政會議決議先掛牌，不進行外部工程施作項目，尊重圓山考古遺址景觀。

台北市副發言人戴于文表示，圓山遺址在台灣歷史上有相當重要地位，台灣民主運動也是台灣歷史上重要一環，兩者皆有地域上的意義，可共融、包容並存，因此將先在花博公園造型花牆設置「黃信介廣場」及花牆掛設紀念牌。

民政局宗教禮俗科長林冠伶說明，目前還未討論細部規劃，由於圓山遺址涉及文資，後續還要再開相關會議以及與家屬溝通，了解家屬想法，如採用何種形式設置紀念廣場等。

為紀念民進黨前主席黃信介，柯文哲民國107年時宣布要在圓山花博公園打造紀念廣場，由時任都發局長林洲民規劃，以黃的名言「大家甲我鬥陣向前走，向自由走，向民主走」為主軸。

林洲民當時規劃在花博公園既有牆面上，設置大小不一的鏡面金屬板，透過金屬板顯現「地景無限大」的概念，將有紀念集/碑文、人物肖像、人物生平、民主意象4區，展現聲音與地景。

黃信介廣場原訂要在去年8月20日前啟用，至今仍未動工，柯文哲被質疑跳票。對此，他說，是因文化部文資審查未通過導致。

人稱「信介仙」的黃信介，青年時期投入政治，一生捍衛人民自由發聲權利，為台灣轉型民主社會的重要人物，黃信介曾創辦美麗島雜誌，曾呼籲具終身職資格的第一屆立委主動退職並以身作則，使國會順利改選，並促成84年台灣史上第一次總統直接民選。