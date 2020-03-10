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新冠肺炎導致失業 新北勞工局、社會局都有補助

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新冠肺炎疫情也衝擊勞工，新北勞工局、社會局也分別提供補助申請，協助勞工。圖／報系資料照片
新冠肺炎疫情也衝擊勞工，新北勞工局、社會局也分別提供補助申請，協助勞工。圖／報系資料照片

新冠肺炎疫情也衝擊勞工，新北勞工局指出，若有勞工因疫情遭資遣、離職，就服處提供短期就業津貼服務計畫職缺，讓民眾每月有最高津貼2萬7808元，最長6個月。另外新北社會局也提供急難慰助計畫，若勞工未申請任何勞工局補助，就能申請急難慰助。

就服處長林澤州說，過去就有短期就業津貼服務計畫職缺，因應新冠肺炎疫情，若勞工因為疫情導致歇業、停工者，可藉由就服處輔導推介至計畫職缺，就能獲得時薪158元、每月22個工作天，且不超過176小時的工作津貼。

林澤州也說，目前彙整新北通報因疫情資遣的公司名單，遭資遣的勞工就符合相關資格，另外勞工因為疫情導致公司減班休息，使得薪資不佳而離職者，也可以申請短期就業津貼服務計畫職缺。

林澤州表示，短期就業津貼服務計畫職缺是到相關公部門內工作，讓勞工短時間內有工作且有經濟收入，後續也會協助轉職到一般職場，今天起就可以開放相關勞工申請。

新北社會局表示，若民眾因新冠肺炎疫情失業或是收入減少，導致生活陷困弱勢民眾，就能申請急難慰助計畫，最多1萬元，而生活陷困是指全家每月平均收入低於最低生活費2.5倍，且全家現金、有價證券、汽車等投資每人每年不超過20萬。

疫情 新冠肺炎 新北

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