新北防疫市立納骨塔清明法會暫緩 籲線上追思

因應新冠肺炎疫情，新北市有私立納骨塔業者停辦清明法會，市立部分將全面延辦；清明節掃墓，市府將進行人流、總量管制，並鼓勵線上祭拜、視訊追思，戶外公墓則不管制。

新北市長侯友宜今天在新冠肺炎防疫會議中表示，因應清明節返鄉祭祖可能的防疫風險，民政局已訂立規範，要求區公所及相關單位配合，包含祭祀的分流措施，同時建議民眾視訊追思。

新北市土城區一家大型私立納骨塔業者，今天在前往山區的明德路、金城路等路段懸掛告示，指因應新冠肺炎疫情今年的法會停止舉行。

新北市政府殯葬管理處向中央社記者表示，除宣導線上祭拜，新北市軍人忠靈祠、市立納骨塔的清明法會，將延後至秋祭期或疫情結束後辦理。

殯葬處指出，前往祭拜的民眾將進行人流管制，要求戴口罩、量額溫，並於戶外搭棚設桌供民眾祭拜，供桌都會拉開距離。

民政局表示，公墓為戶外空間，不強制管制，但掃墓人潮較多時仍建議配戴口罩，各區公所將於3月21日前完成除草。

民政局指出，新北市電子追思系統建置所有市立納骨塔及植存者資料，電腦畫面都是現場拍攝，包含「線上追思」及「線上祭拜」。

侯友宜在會中要求各單位，依中央流行疫情指揮中心發布的重要準則，審慎評估大型活動是否如常舉辦，尤其，校慶、運動會等大型活動應該考慮延期或調整活動型態。