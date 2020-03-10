北市魚市中繼拍賣場今啟用 漁產公司：交易量較少

配合北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，魚市拍賣場昨搬遷到堤外華中橋下，今天展開營運，攤商理貨場原本與拍賣場相鄰，如今相距400公尺還得過馬路、水門，也讓攤商覺得不便；台北漁產運銷公司總經理陳志芳表示，搬遷後首日攤商都在熟悉作業，包含停車場地等都有派員引導，會盡快協助業者熟悉新場地。

台北魚類批發市場的拍賣場（交易場）利用昨天（9日）休市搬遷到堤外華中橋中繼場地，原拍賣場約1700坪，新場地則約1900坪，但因理貨場改建工程期間不用搬遷，也讓原本拍賣後就能直達理貨場的空間，多了400公尺的距離，有攤商也認為拍賣場、冷凍庫遠離理貨區很不便。

市場處批發市場科長高振翔表示，為了讓業者在市場改建期間可正常營業，已在中繼市場新設冷凍及製冰相關設備，交易場也較大，卸貨及停車位也從原本205格增加到345格，有足夠的卸貨及停車空間，讓中繼拍賣場交易作業可順利進行，另有補助漁產公司購置3輛電動車方便業者運送貨品。

高表示，中繼拍賣場因在堤外，過去就有攤商反映擔心搬遷後載貨車流擠入水門，可能造成萬大路與水源路口交通打結，因此2月又再次與工務局、交通局、警察局及農漁產公司開會，確定管制秒數，並增加義交5名義交在各個路口協助指揮疏導，警方則加強違停車驅離或取締。