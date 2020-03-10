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清明祭祖健康也要顧 新北祭出2掃墓防疫措施
新冠肺炎疫情持續蔓延，面對清明節即將到來，新北市民政局推出多項防疫措施來因應大批掃墓祭祖人潮，除鼓勵線上祭拜外，進入公立納骨塔也將採人流管制，並在戶外搭棚設桌供民眾祭拜，加強防疫作業。
新北市民政局表示，避免疫情擴大，新北市各公立納骨塔及新北市軍人忠靈祠，清明法會將延後至秋祭期間或疫情結束後舉辦，清明節當天則由區長主祭，替代民眾向先人表達敬意與追思。
同時，依中央嚴重特殊傳染性肺炎因應指引標準，實施納骨塔人流管制，除了請民眾進入納骨塔時須戴口罩、量體溫外，並宣導進入納骨塔祭拜不久留。
在戶外也會搭棚設桌供民眾祭拜，每個戶外供桌都會拉開距離，避免祭拜民眾出現擁擠情形。
為強化公立納骨塔環境管理，除保持空間空氣流通外，各公所將持續加強消毒，針對經常接觸的地方，除定期清潔外，每天至少會消毒一次，工作人員也會定時量體溫。
另外，雖然公墓是在戶外空間，不進行強制管制，但掃墓期間人潮眾多，建議民眾仍須配戴口罩，各區公墓也將於3月21日前完成除草。
民政局呼籲，民眾可利用平日前往祭祀，避免假日人潮以降低感染風險，若身體出現不適情況，務必盡速就醫並在家休息，休養期間也可利用「新北市電子追思系統」（https://worship-online.ntpc.gov.tw/）線上祭拜。
「新北市電子追思系統」建有新北19個公立納骨塔及植存者資料，電腦畫面皆為現場拍攝，並包含「線上追思」及「線上祭拜」2部分。
若民眾忘記帳號及密碼，也設有簡易得查詢方式，只要知道姓名及性別即可使用，相關資訊可至新北市清明服務網查詢。
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