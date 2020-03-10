基隆中和國小候車亭太短 議員爭取加長免日曬雨淋
基隆市中和國小前公車候車亭空間過於狹小，不少通勤族、學童及住戶反映，候車時需要大排長龍，並且得忍受日曬雨淋。市議員張秉鈞今天會同公處車、區公所等相關單位及中和里長蘇彩雪前往勘查，原候車亭長3.2公尺，將加長到約5公尺，避免日曬雨淋。
中和里長蘇彩雪表示，經常受到民眾及中和國小學童家長反映，候車亭空間不足，導致等車時都要撐傘等車，因此向張秉鈞反映，希望能把候車棚爭取加長，讓民眾有遮陽避雨的空間。
張秉鈞說，經各單位協調後，公車處將規畫長廊式候車亭，增加近1倍的候車空間，預計明年3月可完工。他表示，未來會再持續爭取優質的候車空間，讓乘客可得到舒適的等車休息的環境與空間。
張秉鈞並表示，未來將全力爭取中山線快捷公車，解決上班族通勤需求，並利用快捷公車串連中山區景點，帶動整體觀光發展。
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