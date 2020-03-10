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疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

中和公廟發放155萬元助學金 愛心助學1349名清寒學子

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中和廣濟宮、福和宮為鼓勵在地學子勤奮向學，今天在廣濟宮中庭進行清寒家庭助學金捐贈儀式，愛心助學1349名在地學子，並由各校校長或主任代表領取，共計發放助學金155萬元。圖／中和區公所提供
中和廣濟宮、福和宮為鼓勵在地學子勤奮向學，今天在廣濟宮中庭進行清寒家庭助學金捐贈儀式，愛心助學1349名在地學子，並由各校校長或主任代表領取，共計發放助學金155萬元。圖／中和區公所提供

新北市中和廣濟宮、福和宮為鼓勵在地學子勤奮向學，今天在廣濟宮中庭進行清寒家庭助學金捐贈儀式，愛心助學1349名在地學子，並由各校校長或主任代表領取，共計發放助學金155萬元。

中和廣濟宮、福和宮是為當地歷史悠久的廟宇，主祀開漳聖王及神農大帝，是中和的信仰中心，各地信徒絡繹不絕。廣濟宮董事長游炎川表示，為關懷中和地區清寒學子，特別提供清寒助學金勉勵同學努力用功讀書，並期盼未來學有所成、回饋社會。

游炎川表示，每年都興辦各中小學的助學金，補助弱勢家庭學生註冊、課輔及午餐費等等，讓學子們能安心求學。助學金補助申請方式由有需求的清寒家庭向學校提出申請，再向廟方提報審查，每學期皆有補助，如果有家庭遭到緊急事故，也可以向廟方反應，會由專人進行訪視，給予必要的協助。

民政局長柯慶忠表示代表，感謝廟方善舉讓學子感受溫暖，不再因家中經濟困難而放棄學習，不僅變得更加樂觀堅強，將來如有能力時，能從幫助周遭的人開始做起，回報社會對他們點點滴滴的關懷與支持。

中和區長賴俊達表示，感謝中和廣濟宮、福和宮兩間大廟持續13年的善心善舉，提供弱勢家庭更多助力，為社會增添更多溫暖，興辦清寒家庭助學金，讓在地學子們能安心求學，減輕家長的負擔。

弱勢家庭 事故

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