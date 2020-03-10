北市營建空污費 即日起可線上支付

台北市每年徵收3000件營建工程空氣污染防制費，環保局即日起啟用「台北市營建工程空污費網路申報系統」，民眾透過手機或電腦就可完成申報，不用臨櫃辦理。

環保局今天表示，落實全面防疫與提升便民服務，即日起「台北市營建工程空污費網路申報系統」（http://tpcid.azurewebsites.net/），同步結合智慧支付平台「Pay Taipei」，民眾免出門、免排隊，就可透過手機、電腦完成網路申報。

環保局指出，每年徵收的營建工程空氣污染防制費約3000件，有93%屬於3萬元以下的小額費用，以往民眾必須到環保局臨櫃申報後再繳納，107年起則新增便利商店與悠遊卡代繳服務，截至108年底止，已有4成民眾在便利商店或使用悠遊卡繳費。

今年環保局再擴增行動支付與線上申報服務，民眾未來只要登錄空污費網路申報系統，按照網頁指示步驟檢附相關文件，系統將以E-MAIL通知審件繳費，民眾即可於系統上選擇繳費方式。

環保局也提醒，依「空氣污染防制費收費辦法」第5條規定，營建業主應在開工前完成空污費申報繳費作業，若開工前沒有申繳且逾期30天未繳納者，可依「空氣污染防制法」第74條規定，處1500元以上、6萬元以下罰鍰；工商廠、場者，則處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並限期繳納。