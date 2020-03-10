預防社區大流行 新北必要時徵用4家醫院

新北市新冠肺炎防疫以社區感染應變為目標，14日將演練與觀摩，必要時將擴大徵用4家醫院的病床。市長侯友宜今天表示，已找好防疫旅館提供居家檢疫，甚至還可代養貓犬寵物。

侯友宜上午在新北市新冠肺炎防疫應變會議中表示，14日在新店央北社區的社區感染演練，務必做好萬全準備。尤其，國際疫情不斷升溫，台灣絕對不可置身事外，不但要守住新北市，也要守住全台灣。

侯友宜說，包括平時整備、居家檢疫與隔離、單戶或單棟單樓層感染、社區零星感染、大規模社區擴散感染，都要有萬全準備與概念，不要等發生疫情擴大時卻亂了手腳。

至於社區零星感染或大規模社區擴散時，居家檢疫空間不足問題，侯友宜說，防疫旅館、集中檢疫所等演練都是社區感染的應變一環，「市府已經準備的非常恰當」。

侯友宜說，因應疫情所需，若民眾確診新冠肺炎或需要被隔離、檢疫，動保處可提供犬貓暫時收容的場所，協助代養貓犬，不必擔心寵物無人照顧。

動保處說，獸醫師也可為家中寵物視訊看診、志工也能幫忙送藥，至於集中代為照顧處所不會在目前的公立動物之家，會找閒置空間設置，地點不便透露，但飼主無須恐慌，會在民眾檢疫或隔離期間、甚至照顧到病患出院後有能力接回寵物，以解決飼主的困難。

至於社區大流行時的病患收治，新北市防疫應變會議中表示，目前新北有86人居家隔離，1423人居家檢疫。因醫院為第一道防線，將盤點各醫院資源。

衛生局說，目前可運用病床為314床，但疫情擴大且必要時，將徵用衛生福利部台北醫院、台大金山醫院、衛生福利部雙和醫院、台北慈濟醫院等，可以在第二階段收治人數為678間，以一間一床為原則。

侯友宜要求做好病患的醫院篩檢與收治，輕症與重症病患分流，病床數量的整備，與醫護人員的照顧，及責任醫院、急救醫院、地區醫院的相互支援協助。