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汐止民眾考機車駕照不用再跑基隆 機車練習場啟用

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局向台鐵局協調，租借鐵路高架橋下用地，規劃為機車考照練習場，今天起正式啟用，成為汐止第一座機車練習場。圖／新北交通局提供
新北交通局向台鐵局協調，租借鐵路高架橋下用地，規劃為機車考照練習場，今天起正式啟用，成為汐止第一座機車練習場。圖／新北交通局提供

新北汐止地區民眾若有考機車駕照，經常要奔波到基隆監理站練習，新北市議員張錦豪日前在議會建議後，新北交通局向台鐵局協調，租借鐵路高架橋下用地，規劃為機車考照練習場，今天起正式啟用，成為汐止第一座機車練習場。

交通局交通安全科長林昭賢指出，新北目前有林口等14座機車臉習場，新成立使用的汐止機車練習場，位於汐止區大同路三段與鄉長路一段口的鐵路高架橋下用地，未來汐止民眾不用再跑基隆練習。

張錦豪說，感謝橋東里長陶威中協助，他原本想進一步爭取在原場地考照，雖然路考部分是標準規格沒問題，但筆試必須要有室內空間及電腦，考量目前周遭無室內空間，未來他會進一步克服。

林昭賢說，該機車練習場場內標線比照公路總局考驗場地標準圖施作，並鋪設水泥路面及增設夜間照明設備，護欄也加設輪胎防撞等安全設施，每日開放時間為上午9點到晚上9點。

交通局說，2016年起考照新制上路，機車考照共有8大關卡，其中「直線平衡駕駛」、「直角轉彎」為民眾最常卡關，因此提供學習影片，民眾只要透過掃描QR CODE觀看，建立正確騎乘觀念，再參加路考。

交通局提醒，民眾使用機車練習場時，務必自備備合格機車、佩戴安全帽，並由已有機車駕照的親友載往練習，練習時請依序輪流練習，並依場內標線指示方向行駛，切勿逆向行駛。

新北交通局向台鐵局協調，租借鐵路高架橋下用地，規劃為機車考照練習場，今天起正式啟用，成為汐止第一座機車練習場。圖／新北交通局提供
新北交通局向台鐵局協調，租借鐵路高架橋下用地，規劃為機車考照練習場，今天起正式啟用，成為汐止第一座機車練習場。圖／新北交通局提供

汐止 駕照

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