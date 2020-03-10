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戴口罩可能挨揍！「義」情失控 台僑出門仍不敢戴

社會局新冠肺炎急難救助 侯友宜感謝局處做在中央前面

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第23次應變會議。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第23次應變會議。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第23次應變會議，侯友宜表示，各局處因應防疫提出很多政策，他都覺得很好，例如社會局的新冠肺炎急難救助，幫助疫情導致收入減少、失業的190個家戶的相關救助，這「中央還沒有做，我們已經做在前面」。

侯友宜表示，其他還有動保處在板橋動物之家，可幫助收容確診個案的犬貓，有集中收容隔離中心，讓飼主安心養病。

另防疫基金捐款物資已達2032萬元，可給社區關懷據點、兒少課後照顧據點、原住民據點等團體防疫。他也指示，防疫志工招募要持續，志工幫忙發放口罩，幫助很大，假設社區大感染時，志工協助是很重要的一環。

侯友宜也透露，民政局已經做好清明節的防疫準備，已經通報各單位，這周請大家再準備看如何做到祭拜分流，稍後會報告，不過，民政局報告時未開放媒體旁聽。

侯友宜會中也表示，防疫旅館和集中檢疫所都準備好。不過，由於新北市沒有防疫旅館，據了解，是有規畫暫時居住所，暫時收治無法自行在家，或家裡有老人家、慢性病患者。

侯友宜 新冠肺炎

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