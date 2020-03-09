善琴慈惠堂3師姐作公益35年 今捐台東弱勢8千斤白米

新北市汐止區善琴慈惠堂今天愛心捐助台東縣5000公斤白米，指定嘉惠縣內1250戶近貧家庭，台東縣長饒慶鈴代表受贈，饒慶鈴說，這次捐贈最特別的是指定採購日據時期就很有名氣的長濱鄉八仙米，既幫助台東弱勢民眾，也助台東農民行銷農產。

捐贈儀式今天下午在台東縣政府大禮堂舉行，善琴慈惠堂堂主陳雪嬌由唐秀琴等十餘位師兄師姊們及新北市議員周雅玲陪同來到台東，饒慶鈴則代表受贈，並致贈感謝狀與台東精緻農特產禮盒。

善琴慈惠堂原計畫用24萬餘元購買8000公斤（4800公斤）長濱農會生產的八仙米，長濱農會總幹事林純美得知善琴慈惠堂義舉，加碼補足5000公斤白米，每包2公斤裝，共2500包，將分送全縣16鄉鎮市1250戶近貧家庭。

陳雪嬌說，指定近貧家庭，是這些家庭不是中低收入戶，要獲得政府或民間幫助不易，又實際有困難需要社會幫助，近貧的邊緣戶更需要被人拉一把。

師姊唐秀琴說，她與陳雪嬌、另一師姊王秀琴（未到場）三人都未婚，民國75年三人同時受瑤池金母（母娘）感召開堂，由陳雪嬌任堂主，她與王秀琴從旁輔佐，在母娘指示下，每年固定捐贈白米濟貧，至今35年，已捐出逾50萬台斤白米。