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日本沒有疫情指揮中心 主事官員缺乏控制傳染病經驗

防疫作戰社工不缺席 北市邀台大師授防疫訓練

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
新冠肺炎延燒，台北市許多第一線社工人員，因必須家訪關懷、或陪同個案出入醫院治療或驗傷等，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心今天舉行防疫訓練講座。圖／台北市社會局提供
新冠肺炎延燒，台北市許多第一線社工人員，因必須家訪關懷、或陪同個案出入醫院治療或驗傷等，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心今天舉行防疫訓練講座。圖／台北市社會局提供

新冠肺炎延燒，台北市許多第一線社工人員，因必須家訪關懷、或陪同個案出入醫院治療或驗傷等，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心今天舉行防疫訓練講座，邀請台大醫院感染管制中心組長張瑛瑛，教導第一線社工人員除了戴口罩，以及如何保護自己及個案人，穩健的兼顧防疫管理及保護服務的專業。

感管師張瑛瑛表示，現階段台灣防疫情形尚在可控制範圍內，社工無須太過緊張，社工在進行個案服務，把握「中斷感染鍊」的原則，社工防疫如同一般民眾防疫，都必須勤洗手及戴口罩。

張瑛瑛表也說，尤其在進出醫院前後、戴口罩前後，都建議要洗手，阻斷自己被傳染風險，尤其面對「易感染宿主（年老、慢性疾病如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病）時」，更必須做好基本防疫措施，以保護體弱的個案。

家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，針對在社區中或社福機構內，仍有民眾需要社工的協助與輔導，或是受理家暴個案後，都需要與個案或被害人進行面訪，「社工人員必須先自我保護才能保護別人」。

陳淑娟指出，辦理講座是讓社工人員有正確的防疫觀念，除了保護自己及個案外，也可以透過工作成為正確防疫觀念的宣導者，訓練講座分為3梯次，每梯次30人為限，以家防及社福中心的社工優先報名，並將課程錄製成線上教學課程。

台北市社會局表示，將跟社工師公會合作，針對民間單位社工辦理防疫知識講座，至於「志工」的防疫知識訓練，已透過志願服務推廣中心通知志工，透過台北E大或youtube線上學習防疫訓練，成為正確防疫觀念的宣導者。

新冠肺炎延燒，台北市許多第一線社工人員，因必須家訪關懷、或陪同個案出入醫院治療或驗傷等，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心今天舉行防疫訓練講座。圖／台北市社會局提供
新冠肺炎延燒，台北市許多第一線社工人員，因必須家訪關懷、或陪同個案出入醫院治療或驗傷等，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心今天舉行防疫訓練講座。圖／台北市社會局提供

社工 口罩 北市

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