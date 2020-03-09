21號橋重建阻斷汐止、五堵交流道捷徑 無法如期完工

基隆市政府重建七堵區實踐路253巷的19、21號橋，導致汐止與六堵往來的捷徑鄉友街封閉，車輛需繞行友蚋，多走約3公里。工程原訂本月24日完工，但因變更設計及配合管線遷移，最快到今年6月才能完工。

七堵實踐路253巷是早年台北通往基隆的麥克阿瑟公路範圍，基市府工務處委外檢測超過50年歷史的19、21號橋，發現耐震度不足，且結構有損壞，爭取內政部營建署「生活圈道路系統建設計畫」改建。

19號橋去年6月15日動工，採半半施工方式，工期內在橋梁兩端設置紅綠燈，透過燈號管制單線雙向輪流通車。去年6月21日連接鄉友街的21號橋動工，全面封閉，拆除重建。

鄉友街是連接五堵交流道和汐止鄉長路的捷徑，上下班交通尖峰時間車流量大。鄉友街封閉後，車流必須繞行友蚋產業道路，車程多出約3公里。

工務處在實踐路253巷及友蚋產業道路沿線，設置多面施工看板，導引車流，提醒用路人注意行車安全。鄉友街封閉造成交通不便，用路人期盼早日完工通車，節省行車時間。