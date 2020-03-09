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汐止人行道種大樹 地方盼修剪防颱風
汐止區汐萬路二段228巷，是幾個社區居民，進出的主要道路，不過人行道上種的大樹，去年颱風倒塌，甚至連花台都被樹根撐破，真的好危險，今(9)日市議員周雅玲服務處就邀請相關單位人員現場會勘，請公所加強樹木修剪，保障人車安全。
拱北里長高世國表示，汐萬路二段228巷，是社區居民進出的主要道路，不過，沿線種的小葉欖人，樹木越來越高大，颱風一吹倒地，真的好危險，防汛期又要到了，讓進出的行人好擔心，因為，沿線的人行道都種了大樹，去年就被吹倒一棵，連花台都被破壞一大截，很擔心那天一到，可能會砸傷路過的人車。
高里長隨身都會帶著鐮刀，經過看到可能影響到人行道上的通行，就會進行修剪，只是低矮的還修的到，抬頭望的一棵棵大樹卻無能為力。
市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，已經接獲不少里民還有里長陳情，所以特地邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠遷移，否則樹根一再茁壯，幾處矮牆都已經傾斜破損。
林三吉指出，礙於私人地，無法進行大樹遷移，不過，為了通行安全，會勘也請公所加強樹木修剪，以免再有大樹被吹倒，保障人車安全。
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