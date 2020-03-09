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防疫工作升級 進淡水公所大樓量體溫

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
為防範新冠肺炎疫情擴散，淡水區市民聯合服務中心今(9)日起管制各出入口並量測體溫。 圖／紅樹林有線電視提供
為防範新冠肺炎疫情擴散，淡水區市民聯合服務中心今(9)日起管制各出入口並量測體溫。 圖／紅樹林有線電視提供

為防範新冠肺炎疫情擴散，淡水區市民聯合服務中心今(9)日起管制各出入口並量測體溫，並且在停車場與1樓大門出入口每天上午8時至下午5時30分上班時段，所有進出市民聯合服務中心的員工及民眾，都須接受量測體溫、酒精洗手消毒。

淡水區長巫宗仁表示，由於淡水市民聯合服務中心，有七個行政單位，每天進出洽公的民眾都有上百人次，因此為了有效做好防疫工作，除了上個月就成立的防疫工作站之外，在公所各出入口大廳，還有汽機車停車場，都會設置人員進行量體溫。

區長巫宗仁指出，防疫工作升級，在入口量體溫，發現有發燒者，額溫超過37.5度者禁止進入，並且要求返家休息及就診，不得進入洽公，還要配戴口罩儘速就醫。

另外區公所各課室同仁每日量測體溫，並作成記錄，以保障洽公民眾的安全。市民聯合服務中心針對電梯、扶梯、廁所加強消毒頻率，而為了配合防疫相關措施，市民聯合服務中心停車場開放時間調整為早上7時30 分開始開放，以保障洽公民眾安全。

淡水 停車場

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