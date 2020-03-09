汐止抽電桿增車道 宮廟怕小偷待協調

汐止區汐萬路上下班塞車情況嚴重，雖然進行了電纜地下化，要抽掉沿路的電桿，多一個車道，因為電箱緊鄰廟宇，似乎也成了小偷攀爬進去的踏板，造成沿途的電桿沒辦法撤，今(9)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，協調解決情況。

在汐萬路靠近大同路口，雖然，是平常時間，不過，車子還是回堵一整排，因為，好多車子要轉中正路，這一停等也造成嚴重塞車，是不是能夠將路邊的電線桿移走，增加一個車道，至少讓直行大同路的車子能夠分流，在去年動工後，現在地下化的配電箱都已經設置好。

智慧里長黃智明說，汐萬路一段到中正路這一段，目前因為沿線的電桿林立，可以看到車子塞了一整排，如果直行車要走真的很勉強，有時就卡在電線桿過不去，只是廟方也有疑慮，希望能夠協調，儘快達成共識，讓電纜地下化儘快完成，否則塞車問題一直解決不了，真的很困擾。

市議員張錦豪表示，汐萬路江北橋到中正路口這邊，常常會有直線跟左轉車的路口交通瓶頸，那台電也已經在去年開始進行電纜地下化工程，配電箱就設在自行車道旁的水利地，目前也已經設置完成，只是，因為設施緊鄰廟宇旁邊，那因為之前有遭過小偷，那希望雙方取得共識，由台電幫廟方加裝防護措施，讓台電地下化趕快實施。