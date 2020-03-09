生意掉五成 瑞芳美食廣場加強防疫

新冠肺炎疫情重挫國內觀光，瑞芳美食廣場生意掉了近五成，為讓民眾能更安心來用餐，自治會今(9)日在門口裝設自動感應式酒精消毒機，希望民眾日後能多加配合防疫，以保障彼此的健康。

瑞芳美食廣場自治會會長林文貴表示，相較以往不少外籍旅客前來用餐，瑞芳美食廣場因為肺炎疫情，目前大部分剩下在地老主顧前來，繼續支撐著美食廣場的營運，生意跌了四五成，最近透過市府市場處的幫忙，讓防疫措施更加強，希望也能讓民眾更安心享用美食。

瑞芳美食廣場自治會副會長李明輝表示，每日早上剛開店，自治會總幹事便帶著向市場處採買的限量口罩，供各攤販使用，好讓攤商不用分身乏術去藥局排隊，並且幫大家量體溫，在大門口除了有原本就放置的酒精瓶，今天自治會也裝設了自動感應式酒精消毒機，希望民眾多加使用，落實防疫。

部分攤商能使用行動支付，來避免金錢傳遞病菌，而也有攤販添購各自的酒精消毒機與紫外線消毒器，美食廣場也在公用廁所推廣洗手七字口訣，鼓勵民眾、攤商養成防疫衛生習慣，在美食廣場享用美食便能更安心，同時也能幫助小吃攤商度過景氣寒冬。