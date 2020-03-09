新店劉氏古厝歷史建築群異地重建 今重組工程開工

「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，但由於捷運環狀線十四張站興建、中央新村北側區段徵收，計畫到捷運旁的央北重畫區內北側公園預定地異地重組，今工程開工。文化局表示，劉氏古厝的建築格局屬北部規模最大的單一家族歷史建築群，是新北市繼五股「守讓堂」，第二例異地重組。

文化局表示，「劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」在2011年8月、2012年8月及2014年3月登錄為歷史建築。因捷運環狀線十四張站興建，及中央新村北側區段徵收，採取異地重建。

文化局表示，劉氏古厝歷史建築群將移置鄰近的中央新村北側公園用地內，基地面積為5600平方公尺，重組後將會是台灣最大面積的傳統建築群聚園區，也是繼五股守讓堂後，第二個異地重組的案例，預計2022年完工，提供民眾結合歷史與休憩的多功能場所。