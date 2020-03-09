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新店劉氏古厝歷史建築群異地重建 今重組工程開工

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，遇徵收採異地重組，今工程開工。三建築在拆除時，有構建編號，未來按照編號重組回去。圖／新北市文化局提供
「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，遇徵收採異地重組，今工程開工。三建築在拆除時，有構建編號，未來按照編號重組回去。圖／新北市文化局提供

「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，但由於捷運環狀線十四張站興建、中央新村北側區段徵收，計畫到捷運旁的央北重畫區內北側公園預定地異地重組，今工程開工。文化局表示，劉氏古厝的建築格局屬北部規模最大的單一家族歷史建築群，是新北市繼五股「守讓堂」，第二例異地重組。

文化局表示，「劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」在2011年8月、2012年8月及2014年3月登錄為歷史建築。因捷運環狀線十四張站興建，及中央新村北側區段徵收，採取異地重建。

文化局表示，劉氏古厝歷史建築群將移置鄰近的中央新村北側公園用地內，基地面積為5600平方公尺，重組後將會是台灣最大面積的傳統建築群聚園區，也是繼五股守讓堂後，第二個異地重組的案例，預計2022年完工，提供民眾結合歷史與休憩的多功能場所。

古蹟修護研究者李乾朗表示，假如建築被列為「古蹟」，基本上除非重大國防建設，否則不能拆除異地重建，劉氏古厝歷史建築群是歷史建築格局，且剛好有地、有經費，家族也同意，算是兩全其美的做法。他說，三建築在拆除時，有構建編號，未來按照編號重組回去。

「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，遇徵收採異地重組，今工程開工。三建築在拆除時，有構建編號，未來按照編號重組回去。圖／新北市文化局提供
「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，遇徵收採異地重組，今工程開工。三建築在拆除時，有構建編號，未來按照編號重組回去。圖／新北市文化局提供
「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，遇徵收採異地重組，今工程開工。三建築在拆除時，有構建編號，未來按照編號重組回去。圖／新北市文化局提供
「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」被新北市登錄為歷史建築，遇徵收採異地重組，今工程開工。三建築在拆除時，有構建編號，未來按照編號重組回去。圖／新北市文化局提供

歷史建築 捷運環狀線

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