新莊第一公墓遷葬 補助公告到今年底

新北殯葬處原預計在新莊第一公墓現址遷葬後，要興建第二生命紀念館，不過地方出現反對聲量，新北市長侯友宜今在新莊舉辦座談會，殯葬處長黃秀川說，目前已公告民眾申請自行遷葬，預計明年進行綠美化，第二生命紀念館的計畫目前已停止。

新莊第一公墓及周邊約有1萬多門墳墓，黃秀川指出，本次公告自行遷葬並給予補助的範圍，為十八份坑地區（新莊生命紀念館對面）約3.8公頃，地上墳墓數量約5千門，自今年2月24日至12月31日止，受理民眾申請自行起掘。

殯葬處指出，遷葬補償方式有3種，分別是領取遷葬補償金、樹林生命紀念館或三峽生命紀念館的免費塔位、新莊生命紀念館塔位折抵4萬5000元，民眾可選擇其中1種方式，一門墳墓內有多具遺骸者，採全部相同的補償方式。

祥鳳里長賴俊良說，盼新莊第一公墓完成遷葬，並且進行綠美化及大型運動設施。黃秀川說，今年底公告完成後，預計明年6月完成遷葬工程及簡易綠美化，工程期約2年多時間，完成後才能評估要增設何種運動設施。

殯葬處說，遷葬工程中有名無主骨的灰骸，會安奉於新北其他存量較充足的公立納骨塔，第一公墓遷葬完成後，現場將會成為綠地。