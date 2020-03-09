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實價登錄再精進 新北推「社區行情檢索」比價
許多民眾買屋前會參考實價登錄了解行情，但只能透過地址查詢，新北市地政局今起推出「社區行情檢索」功能，目前有3500個社區交易資料，方便民眾搜尋社區內房屋成交行情並比價。
實價登錄制度自2012年施行以來已將近8年，為加強大數據運用，提供更完善不動產交易資訊整合平台，新北市去年啟用「新北不動產愛連網I-Land」，建置「實價登錄」查詢專區，今日起再加碼推出「社區行情檢索」功能。
地政局表示，考量部分民眾購屋時會關注特定社區，「社區行情檢索」功能整合新北公寓大廈開放資料，與實價登錄資料進行串聯，並搭配GIS圖台呈現社區查詢功能，讓民眾能即刻了解各筆成交明細。
目前該網站提供約3500個社區交易資料，民眾只要選取行政區及社區名稱，就能進行搜尋，並透過比價清單功能，對有興趣的物件進行比較分析，找到符合個人需求的社區。
地政局表示，「新北不動產愛連網I-Land」自上線後，提供多項實價登錄加值功能，包含住宅價格指數、不動產市場季報等，累計約140萬瀏覽人次，歡迎民眾多加利用。
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