金山立體停車場開工 溫泉公園再造年底完工

新北市長侯友宜今主持金山立體停車場工程開工動土儀式時說，這座智慧化立體停車場不只能滿足遊客停車需求，還有親子共遊等服務，更會是未來北海岸打卡新地標，希望完工後有助吸引到金山遊客，在金山多留一晚。

新北交通局表示，金山老街、溫泉和在地美食，每年吸引約280萬名遊客造訪，停車問題伴隨而來。市府在金山警分局後方重劃區，規劃興建地下1層、地上4層全智慧化立體停車場。

金山立體停車場共設350個汽車位，100個機車位，總經費4億859萬元，預計明年6月完工，9月啟用。施工期間在基隆200多公尺外的自強路有設臨時停車場，規劃145個停車位供遊客停車。

侯友宜說，市府推動青春山海線硬體建設，金山是最重要的一站。停車場外觀採用橘褐色調，呼應金山的火山岩石地質，也像金山地瓜的顏色。停車場除建築具地方特色，還設大型集會場所，可供鄉親聯誼或舉辦假日市集，另有親子共遊遊戲區、泡腳區、噴水池等多功能用途。

金山立體停車場預訂明年9月啟用，侯友宜說，在兼顧工程品質的情況下，希望能提前在暑假啟用，方便遊客停車。