避免群聚感染 新北市府員工餐廳改外帶供應

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，避免群聚感染風險，新北市政府自今起暫停開放員工體適能中心，員工餐廳也改做外帶供應，全面杜絕近距離接觸、飛沫感染的可能。

為加強防疫，新北市府32樓體適能中心及地下2樓排練室，今日起暫停開放至4月底，以防室內群聚的感染風險。

員工餐廳也撤掉桌椅，改為餐盒外帶供應，負責供餐的廚師及員工也會全程配戴口罩及手套，並實施購買餐券領餐及鼓勵行動支付等措施，降低現金交換的感染風險。

新北市秘書處表示，防疫期間，除加強防疫作業外，也不忘響應環保，員工餐廳雖提供外帶餐盒，但仍有「自備餐盒送水果」優惠，以及每周一、三、五推出特色餐點。

33樓典藏餐廳也推出200元有找的義式燉飯、義大利麵等高級餐盒，在防疫期間提供營養豐富的多樣選擇。

秘書處長饒慶鈺指出，市府早已啟動相關防疫措施，包含備妥充足防疫物資、加強清潔和消毒、實施門禁管制和量體溫、設置防疫小站及要求市府人員每日自主量體溫並記錄等。