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動物園餐車宅配客製化 年省1.1萬個塑膠袋

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
為了響應減塑，台北市立動物園準備動物食物的飼料調配中心，透過更換食物容器、調整運送方法、精簡送餐次數等，去年減少塑膠袋用量約1萬1280個。圖／台北市立動物園提供
為了響應減塑，台北市立動物園準備動物食物的飼料調配中心，透過更換食物容器、調整運送方法、精簡送餐次數等，去年減少塑膠袋用量約1萬1280個。圖／台北市立動物園提供

為了響應減塑，台北市動物園準備動物食物的飼料調配中心，透過更換食物容器、調整運送方法、精簡送餐次數、同物種少量食材裝在一起等方法，去年減少塑膠袋用量約1萬1280個，落實從源頭減少塑膠袋使用量。

飼料調配中心是園區內所有動物的中央廚房，每天需要供應高達350種、2500隻動物的伙食，飼料調配中心設置恆溫恆濕控制的乾料存放空間，把溫度控制在20至22度，濕度維持在60以下，還有負20度的冷凍庫，確保食物不會發霉腐壞、還有防蟲、防鼠的功能。

園方表示，不同動物在行為模式、食性、食量的差異很大，所需要食物的種類也相當多樣化，營養團隊為各區動物調理食物的過程中，隨著動物的移動、身體狀況、年齡成長、甚至季節變換，例如繁殖期、冬季停食等，隨時會接到調整食物的訂單，必須能立即反映到出貨品項和數量的變更，考驗著中央廚房的應變能力。

如何減少「送餐」時塑膠袋的使用量，讓保育員和營養團隊絞盡腦汁。園方指出，由於動物種類差異很大，從大象數百公斤到箭毒蛙不到1公克的食量都有，除了從塑膠袋改用可以重複使用的保鮮盒、尼龍飼料袋，也整理出哪些狀況可以從每天「送餐」整併成一週送一次，或把專為特定動物客製化的混搭餐裝成一袋。

從乾料、生鮮蔬果、肉品到熟食的配送，窮盡任何可以減少塑膠袋耗損的機會，動物園估計，去年一年共少用1萬1280個塑膠袋；營養團隊表示「因為動物和人一樣，隨著春夏秋冬、生老病死，食慾都會改變，除了減塑也要讓動物們吃得健康」。

塑膠袋 動物園 北市

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