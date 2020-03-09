新冠肺炎引發寵物拋棄潮？ 新北：收容數量無異狀

新冠肺炎（COVID-19）疫情不減，香港近日傳出有犬隻檢出SARS-CoV-2病毒「弱陽性」，引發飼主恐慌，新北市動保處長陳淵泉表示，目前並無出現犬貓之間互相傳染症狀，香港狀況僅為個案，目前新北也無因疫情而發生拋棄潮。

根據統計，新北市平均一年收容約5000隻犬貓，今年1月共收容377隻、2月有508隻，相較去年同期1月503隻、2月348隻，僅多出34隻。

陳淵泉表示，自香港傳出有犬隻檢驗出病毒，儘管沒有任何科學證據顯示，犬隻是「自然感染」，但仍密切注意新北寵物救援及拋棄狀況，目前皆無異狀。

陳淵泉指出，「感染」及「汙染」定義不同，若飼主確診為新冠肺炎疫，其飼養的犬貓因接觸等因素，受到飼主「汙染」而有病毒，但並無出現將病毒傳染給其他犬貓狀況。

目前新北市飼主皆冷靜看待疫情，並沒有出現大量拋棄潮狀況。另外，陳淵泉也提醒，若有飼主需要居家隔離或檢疫，寵物只需跟著隔離不外出就好，不需要做額外處置。

在隔離、檢疫期間，市府除派人關心身體健康狀況及生活需求外，若寵物有需求，飼主也能透過視訊、電話等方式尋求協助。

此外，若飼主須前往醫院治療，在無人可照顧寵物的情況下，市府也會幫忙照顧、醫治及安置犬貓，直到飼主出院且寵物無異後即可歸還。