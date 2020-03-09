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清明防疫不祭祖？ 新北採2方式避防疫破口

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
因應新冠肺炎疫情，新北市靈骨塔祭祖採人流管制及戶外供桌方式進行。聯合報系資料照
因應新冠肺炎疫情，新北市靈骨塔祭祖採人流管制及戶外供桌方式進行。聯合報系資料照

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，清明節將至，會有大批人潮前往靈骨塔等密閉空間祭拜祖先，新北市民政局殯葬管理處長黃秀川表示，屆時將進行人流管制，並在外面搭棚設桌供民眾祭拜。

黃秀川表示，目前新北市公營靈骨塔有19座，為做好防疫作業並降低民眾感染新冠肺炎的風險，雖不會禁止民眾入內祭拜，但會做好人流管制。

堅持進入靈骨塔祭拜的民眾，除了落實防疫作業，須戴口罩、測量額溫及酒精消毒後才可入內。

民政局也會在塔外擺設戶外供桌，每個供桌也會拉開距離相隔一公尺以上，避免祭拜民眾全擠在一起。

除了公營靈骨塔進行人流管制及戶外搭棚設置供桌外，樹林忠靈祠也比照辦理，設置戶外供桌。

另外，黃秀川也表示，在防疫期間，也鼓勵民眾多多使用「新北市電子追思祭拜網路平台」，傳達祭祖孝道之意。

民眾只要至新北市民政局官網，點選「生命終章」，在「綠色殯葬」選項中，找尋「線上祭拜」即可。

新冠肺炎 疫情

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