防群聚感染 北市三大靈骨塔樓掃墓擬作人流管制
清明節將屆，不過受到疫情影響，北市殯葬處規畫北市三大靈骨塔樓管制人流進出。北市府市長黃珊珊表示，還是鼓勵民眾線上追思，不過因為清明節大家掃墓還是習慣看到親人，但為了避免群聚感染，塔樓會做人數管制、分流，儘管這樣子掃墓時間會拉長，但也請大家耐心等候。
黃珊珊表示，由於清明連假，富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔，都會出現祭祖人潮，屆時也有交通管制，會請殯葬處研議，針對公車班次做調整，讓人流管制可以和公車班次做調配，避免人潮聚集。
殯葬處表示，北市目前就是三個靈骨塔樓，分別是富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔，每處空間大小不一，屆時都會實施人流管制，人數標準還在研議中，近期就會公告上網，另外也建議家屬代表一、兩位進入塔內掃墓。
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