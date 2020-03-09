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清明掃墓防疫 台南市禁民眾進納骨塔

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市禁止清明節民眾進納骨塔，今辦說明會提醒民眾注意。圖/六甲區公所提供
台南市禁止清明節民眾進納骨塔，今辦說明會提醒民眾注意。圖/六甲區公所提供

台南市考量清明節民眾如果到納骨塔堂祭祖，屆時人潮湧入且持續時間較長，可能增加呼吸道傳染病傳播風險，為降低民眾感染嚴重特殊傳染性肺炎風險，首度下禁令全市31座公營納骨堂塔堂不開放進入，往年都有的墓區接駁車取消，避免群聚感染。為讓民眾了解相關規定，六甲區公所今天舉辦「因應武漢肺炎台南市清明節防疫應變措施說明會」，邀請各寺廟、各里里長、社區發展協會參與。

民政局長顏振標、吳通龍議員、陳秋宏議員、尤榮智議員女兒尤淨寬、藥師公會代表陳憲堂、六甲區長陳啓榮表示，為防止肺炎疫情擴大感除請民眾遵守相關措施，六甲區納骨堂另訂定規定請大家遵守：

1.戶外祭祀設施：懷恩堂前廣場從3月14日至4月5日搭設帳篷、桌椅，提供民眾擺放祭品祭拜，清明連假增設周邊帳篷桌次。

2.不開放入塔祭拜：4月2日到5日清明連假為降低室內群聚感染風險，不開放入塔祭拜。不過骨灰甕、神主牌位有進塔需求以及陪同家屬、葬儀社等人員須配戴口罩、配合手部酒精消毒。

3.不提供接駁車：避免密閉空間近距離傳播，不提供清明接駁車。

另呼吸道感染者、發燒者、以及身體不適者，請等待身體恢復健康後再擇期祭祀。為疏解人潮建議各里民眾依分流時間祭祀， 3月14日、15日：二甲里、水林里、王爺里、大丘里。3月21日、22日：六甲里、甲南里、七甲里。 3月28日、29日：甲東里、中社里、菁埔里、龜港里，民眾也可多用平常日時間提早祭拜。

民政局長顏振標表示，今年將取消清明祭祀典活動，但仍維持戶外靜態搭棚擺供桌，提供市民祭祖，俟疫情延至適當時間，再評估方式辦理，暫時取消法會，可減少民眾同時段聚集，鼓勵分散來祭拜，屆時也將請工作人員宣導，希望民眾能夠諒解。也呼籲市民前往公墓掃墓祭拜必須牢記「四不二記得」口訣~不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得用水袋裝水滅火、記得收拾垃圾等，避免星火燎原、祝融之災，還給山林及祖先一個潔淨又美麗的綠地。

台南市禁止清明節民眾進納骨塔，今辦說明會提醒民眾注意。圖/六甲區公所提供
台南市禁止清明節民眾進納骨塔，今辦說明會提醒民眾注意。圖/六甲區公所提供

肺炎 疫情 清明節

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