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新北17家急救醫院最高級防疫演練 央北搭好棚周六上場

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。該演習將在本周六上午，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。記者魏翊庭／攝影
新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。該演習將在本周六上午，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜上周二在新冠肺炎疫情應變會議中，透露新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。據了解，該演習將在本周六上午9點半至11點舉行，地點選在央北新村北側青年社宅周邊，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。

該大規模演習，將模擬若發生較大規模社區感染，作為新北市指定應變醫院的新北聯醫，不能負荷時要啟動清空計畫時，另外16家急救醫院如何分流陸續收治病患。

該演習現場就選在新北市若發生清空計畫時，將啟用作為醫護集中休憩住所的新店中央新村北側青年社宅。目前周邊的央北二路從中山路至央北三路口已經實施車輛的交通管制，且央北二路上已經搭起數個帳篷，今早就有新北市府人員在演練，因當地尚未有人居住，因此對民眾影響不大。

一名新北市防疫官員表示，預備在本周六早上進行社區防疫演練。假設有大規模感染，會在醫院內進行，但由於目前醫院最近不要任意進出，也盡量不要干擾醫院，演習沒辦法在醫院內進行，因此就選在央北，模擬醫院場景布置，目前都在彩排。

現場有十多頂帳篷，包括模擬新北聯醫、急診室、病房、居家隔離者就護送醫、接觸者居家隔離作業等。大演習邀請新北市17家責任醫院，有些醫院是篩檢醫院，有些是重症醫院，現場模擬假設真的有大規模社區感染，輕重症病患怎麼分流到該去的醫院。

侯友宜上周在防疫應變會議表示，他請中央來指導，也在行政院會也特別跟院長及指揮官報告，這個演習可讓各縣市參考學習。

新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。該演習將在本周六上午，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。記者魏翊庭／攝影
新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。該演習將在本周六上午，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。記者魏翊庭／攝影
新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。該演習將在本周六上午，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。記者魏翊庭／攝影
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新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。該演習將在本周六上午，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。記者魏翊庭／攝影
新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行17家急救責任醫院大演習。該演習將在本周六上午，現場已經搭起帳篷，模擬醫院場景。記者魏翊庭／攝影

演習 社區感染

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