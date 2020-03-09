快訊

「口罩實名制2.0」拍板！將採網路預購、超商取貨模式

義大利防疫失控！北義封鎖後 各地監獄「恐慌暴動」3死

北市延壽國宅都更代拆落幕 3年內完工

中央社 / 台北9日電

北市都更處今天說，都市更新條例於民國108年底修法通過後，松山區「延壽國宅I區」為首件請求台北市政府代拆的都更案，歷經半年多協商終同意都更、搬遷，預計3年內完工。

都更處今天發布新聞稿表示，都市更新條例修法後，首件實施者請求北市府依都更條例第57條代拆都更案，即為位於松山區延壽街及延壽街72巷路口的「延壽國宅I區」，為7層建物社區，總戶數共203戶，實施者為中華工程。

經北市府與實施者逾半年以來共同努力和3戶不同意戶實續協商後，都更處說，全體住戶如今已同意都更並配合搬遷，本案可順利拆除重建。

都更處表示，「延壽國宅I區」於權利變換計畫核定後，仍有3戶一樓住戶不願參與都更，經實施者先依北市府訂定程序先行召開2次協調會，經協調不成後實施者於去年8月15日申請代為拆除。

北市府先後召開2次公辦協調會及1次專案小組會議，都更處指出，原預計於今年3月2日再召開都市更新審議會議協調雙方，但實施者於會前取得全體所有權人同意並撤回代拆申請，代拆程序全案終結。

同時，此案更新後，將興建地下4層、地上24層的建物，預計於3年內完工。

都更處表示，此案申請代拆時仍有3戶未同意戶，在北市府及實施者共同努力下，終於取得最後3戶同意並配合搬遷作業，完成都市更新整合的最後一哩路，並強調，北市府對於都更案於審議過程中嚴格把關且兼顧各方權益，計畫經審議完竣發布實施後，為都更執行順遂，公權代拆仍秉持勢在必行的一貫態度。

都更 北市 都市更新

延伸閱讀

「台北酷課雲」再升級 北市跟5縣市共享教育資源

北市爆發毛小孩疫情棄養潮？ 動保處：還比同期少

不用強拆了！北市延壽國宅I區都更案 最後3戶點頭搬遷

女力發威！桃園女性購屋增兩成 北市天龍變天鳳

相關新聞

台中公共化幼兒園新增園所曝光 增88班2400人

台中市政府教育局規劃109學年度公共化幼稚園將增加至少88班，核收人數可達約2400人，創歷年增幅新高。3月21日至4月...

清明掃墓防疫 台南市禁民眾進納骨塔

台南市考量清明節民眾如果到納骨塔堂祭祖，屆時人潮湧入且持續時間較長，可能增加呼吸道傳染病傳播風險，為降低民眾感染嚴重特殊...

新北17家急救醫院最高級防疫演練 央北搭好棚周六上場

新北市長侯友宜上周二在新冠肺炎疫情應變會議中，透露新北市因應可能升溫的疫情超前部署，將以若發生嚴峻的社區感染狀況，進行1...

影／柯文哲：此次疫情是推政府e化時機

台北市長柯文哲今天與五縣市代表一起出席酷課雲雲端共學記者會，共同啟動合作儀式推廣台北酷課雲。柯文哲認為這次疫情是很好推動...

加強防疫措施 柯文哲：開始試辦居家辦公

新冠肺炎疫情延燒，北市府有意試辦居家辦公，也就是讓台北市各機關，以網路方式，登錄到市政府的內網，處理相關的公文作業。對於...

侯友宜稱防疫做得好 「拜託多出門觀光消費 」

新北市長侯友宜今早到金山區主持金山立體車場工程開工動土典禮，面對疫情衝擊國內觀光產業，侯說，台灣防疫做得很好，目前看起來...

北市爆發毛小孩疫情棄養潮？ 動保處：還比同期少

新冠肺炎疫情持續延燒，不過近日香港傳出有犬隻檢出SARS-CoV-2病毒「弱陽性」，引發飼主恐慌。根據北市動保處統計，今...

不用強拆了！北市延壽國宅I區都更案 最後3戶點頭搬遷

台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，日前實施者提出代拆，北市府原擬最快4月排拆，台北市都更處今天表示，經過...

被爆罹癌無醫藥費 新北女議員：沒要募款 一定奮戰到底

國民黨桃園市議員詹江村昨直播時提到，有位年輕的政壇好友近期診斷出罹患胰臟癌三期，但醫藥費昂貴不想耽誤孩子所以放棄治療，不...

去年 北市逾4分月1逝者選環保葬

台北市民的殯葬觀念逐漸改變，去年環保葬比率已達27.8%，意味每4人就有1人選擇環保葬，顯示國人接受度增加。台北市殯葬處觀察，除少子化問題外，許多人擔心往生後，即便進入靈骨塔，子孫祭拜次數慢慢降低，這也讓選擇環保葬意願增加。

環保葬接受度漸高 雙北擴增

雙北寸土寸金，政府開始鼓勵環保葬，隨著民眾接受度越來越高，環保葬區逐漸不足。為此，北市府決定擴大既有空間，針對陽明山公墓花葬園區、富德公墓樹葬園區，各增加8000個葬位，預計今年11月正式啟用。

里長大小聲／鼓勵長者出門 四育里長連圀堂辦老人共餐

北市信義區四育里長連圀堂，每次自我介紹時，總有不少里民疑惑「圀」怎麼念？甚至還有民眾質疑是不是「寫錯字」？連圀堂笑著說，其實「圀」就是「國」的古字，音、義都和國字相同，儘管從小到大，常常都有人念錯，不過連續五任里長下來，里民大多「見怪不怪」，這個名字甚至還成為里民認識他的方式之一。

熱門新聞

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

新竹香山發生巨響？網友紛PO文詢問

村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

前麻豆鎮長沈國民病故 友：算解脫了

高麗菜田成為肺炎「受災戶」農民開放自採不再失眠

北港媽出巡是否如期舉行 朝天宮明開會決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。