北市延壽國宅都更代拆落幕 3年內完工

台北市都更處今天說，都市更新條例於民國108年底修法通過後，松山區「延壽國宅I區」為首件請求台北市政府代拆的都更案，歷經半年多協商終同意都更、搬遷，預計3年內完工。

都更處今天發布新聞稿表示，都市更新條例修法後，首件實施者請求北市府依都更條例第57條代拆都更案，即為位於松山區延壽街及延壽街72巷路口的「延壽國宅I區」，為7層建物社區，總戶數共203戶，實施者為中華工程。

經北市府與實施者逾半年以來共同努力和3戶不同意戶實續協商後，都更處說，全體住戶如今已同意都更並配合搬遷，本案可順利拆除重建。

都更處表示，「延壽國宅I區」於權利變換計畫核定後，仍有3戶一樓住戶不願參與都更，經實施者先依北市府訂定程序先行召開2次協調會，經協調不成後實施者於去年8月15日申請代為拆除。

北市府先後召開2次公辦協調會及1次專案小組會議，都更處指出，原預計於今年3月2日再召開都市更新審議會議協調雙方，但實施者於會前取得全體所有權人同意並撤回代拆申請，代拆程序全案終結。

同時，此案更新後，將興建地下4層、地上24層的建物，預計於3年內完工。

都更處表示，此案申請代拆時仍有3戶未同意戶，在北市府及實施者共同努力下，終於取得最後3戶同意並配合搬遷作業，完成都市更新整合的最後一哩路，並強調，北市府對於都更案於審議過程中嚴格把關且兼顧各方權益，計畫經審議完竣發布實施後，為都更執行順遂，公權代拆仍秉持勢在必行的一貫態度。